Athletico-PR chega a um princípio de acordo com Atlético de Madrid por Renan Lodi

O Athletico Paranaense anunciou nesta sexta-feira que chegou a um princípio de acordo com o Atlético de Madrid para a transferência de Renan Lodi ao clube espanhol. O acerto está pendente da sua formalização definitiva tanto com o Athletico quanto com o jogador.

Com um estilo de muita força no apoio ao ataque, Renan Lodi chamou a atenção de várias equipes europeias nesta temporada. O Zenit, da Rússia, chegou a oferecer 18 milhões de euros (cerca de R$ 78 milhões), mas o time paranaense recusou a oferta.

Natural de Serrana (SP), o lateral-esquerdo tem 21 anos e chegou ao clube paranaense em 2012. Passou por todas as categorias de base da equipe e estreou como profissional em partida diante do Grêmio, em 2016, pelo Campeonato Brasileiro, com apenas 18 anos.

Renan Lodi acumula 72 partidas pelos profissionais do Athletico, sendo 14 na atual temporada. Marcou cinco gols com a camisa athleticana, dois em 2019. Participou das conquistas do Campeonato Paranaense e da Copa Sul-Americana em 2018.