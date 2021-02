Athletico-PR derrota Sport e termina Brasileirão no 9º lugar

Com gols de Nikão e Léo Cittadini, o Athletico-PR venceu o Sport por 2 a 0, nesta quinta-feira, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória garantiu ao time paranaense a 9.ª posição na classificação geral.

O Athletico-PR entrou em campo já com vaga assegurada na Copa Sul-Americana. Contudo, o resultado positivo sobre o Sport deixou o time na nona posição, com 53 pontos, garantindo ao time vaga direta na 3.ª fase da Copa do Brasil.

Já o resultado negativo deixou o Sport na 15.ª posição com 42 pontos. O time pernambucano buscava neste confronto vaga na Copa Sul-Americana, além de ao menos a 14.ª posição na classificação geral, que lhe renderia R$ 12,8 milhões em premiação.

Os primeiros 45 minutos foram equilibrados na Arena da Baixada. O Athletico-PR dominou as ações no início do jogo e logo aos seis minutos abriu o placar. Christian lançou Renato Kayser, que cruzou para Nikão, sem marcação, apenas completar para o fundo das redes.

A vantagem deixou o time paranaense mais tranquilo em campo, tanto é que o time voltou a criar oportunidade apenas aos 20 minutos, quando Carlos Eduardo partiu em velocidade e encontrou Jadson, que finalizou no meio do gol para a defesa do jovem Luan Polli.

Na reta final do primeiro tempo os dois times aceleraram o ritmo e poderiam ter feito gols. O Athletico-PR, aos 37, em finalização cruzada de Carlos Eduardo. Já o Sport, aos 43, após ótima jogada de Patric em que Ewerton furou na hora de completar para as redes.

No retorno do intervalo, logo no primeiro minuto, o Sport balançou as redes. Após cruzamento na área, Adryelson finalizou e Santos espalmou. No rebote, Thiago Neves completou para o gol, mas após revisão do VAR a arbitragem anulou por impedimento.

Logo o Athletico-PR retomou as ações do confronto e conseguiu bloquear as investidas do Sport no campo ofensivo. E, com tranquilidade, o time paranaense envolveu o Sport e ampliou o placar aos 40 minutos. Khellven cruzou na área e Léo Cittadini, de cabeça, encobriu o goleiro Luan Polli e balançou as redes da Arena, dando números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 2 x 0 SPORT

ATHLETICO-PR - Santos; Jonathan (Khelleven), Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Abner Vinicius; Christian (Aguilar), Léo Cittadini e Jadson (Erick); Renato Kayser (Bissoli), Nikão e Carlos Eduardo (Walter). Técnico: Paulo Autuori.

SPORT - Luan Polli; Patric, Adryelson, Iago Maidana, Rafael Thyere (Ewerthon) e Júnior Tavares; Betinho, Marcão Silva (Gustavo Oliveira) e Thiago Neves; Dalberto (Mikael) e Marquinhos (Luciano Juba). Técnico: Jair Ventura.

GOLS - Nikão, aos 6 minutos do primeiro tempo. Léo Cittadini, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

CARTÕES AMARELOS - Adryelson (Sport).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).