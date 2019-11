Athletico-PR duela com Atlético-MG para defender invencibilidade de 8 jogos

O Athletico-PR já está garantido na fase de grupos da Copa Libertadores de 2020 por ter sido campeão da Copa do Brasil. Mesmo assim, quer terminar o Brasileirão na melhor colocação possível. Sem perder há oito jogos e vindo de duas vitórias, o time vai até Belo Horizonte (MG) neste domingo para enfrentar o Atlético-MG, às 16 horas, no Mineirão, pela 34ª rodada. O time paranaense é o quinto colocado, com 53 pontos, três a menos que o Grêmio.

Sob o comando interino de Eduardo Barros desde que Tiago Nunes acertou sua ida para o Corinthians, o Athletico-PR vai entrar em campo com uma formação bem diferente em relação a que iniciou na vitória sobre o Botafogo, por 1 a 0, na última rodada. A defesa, por exemplo, será toda mudada.

De volta após convocação para a seleção brasileira, o goleiro Santos retoma a vaga de titular no gol. Já o zagueiro Thiago Heleno e o lateral-esquerdo Márcio Azevedo estão suspensos, enquanto o lateral-direito Khellven e Robson Bambu saem por opção do treinador.

Recuperado de uma lesão no tornozelo, que o tirou dos dois últimos jogos, o volante Bruno Guimarães retorna no lugar de Camacho. No ataque, o atacante Rony deve ser poupado pela comissão técnica, enquanto Marco Ruben ganha a disputa com Marcelo Cirino.

"Fico feliz por retornar e dar sequência ao Brasileirão. Faltam poucos jogos e ainda temos objetivos na competição. Fiz um trabalho com o pessoal do departamento médico e espero contribuir para a vitória", disse Santos, mais motivado após sua volta da seleção brasileira.