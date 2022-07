Athletico-PR é avassalador na reestreia de Fernandinho e atropela o Atlético-GO

Com um ritmo muito forte e ataque efetivo, o Athletico-PR não deu chances para o Atlético-GO, goleando por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), o time de Felipão fez dois gols em menos de 15 minutos e depois completou o placar com mais dois gols no segundo.

A partida ficou marcada por grande atuação de Terans e ainda pela estreia do volante Fernandinho, que retornou ao futebol brasileiro após 17 anos na Europa. O seu último clube foi o Manchester City, campeão da Inglaterra na temporada 2021/2002.

Com 31 pontos, o Athletico se consolida no pelotão de cima, na briga pelo G-4. O Atlético-GO, por outro lado, sofre sua quarta derrota seguida, não vence há cinco jogos e está estacionado nos 17 pontos, integrando a zona de rebaixamento.

A partida começou bem movimentada, com os dois times buscando o ataque. Apesar de não ter tanto a posse de bola, o Athletico se mostrou muito objetivo quando teve a oportunidade. Assim, conseguiu fazer dois gols em apenas 13 minutos. O primeiro saiu aos oito minutos, iniciando com Terans, que comandou o setor criativo. Após cruzamento de Khellven, a bola passou da segunda trave e, quase sem ângulo, Cuello finalizou e marcou.

Apenas cinco minutos depois, aos 13, o Athletico ampliou. Terans aplicou lindo drible no zagueiro, disparou em velocidade e tocou para o meio da área. Canobbio apareceu entre os zagueiros e finalizou no contrapé do goleiro Ronaldo. A partir daí, o jogo ficou mais cadenciado e, apesar das tentativas, o Atlético-GO encontrou dificuldades para furar a defesa adversária.

Mas logo no começo do segundo tempo, o Athletico fez o terceiro com um golaço. Melhor jogador da partida, Terans recebeu no lado esquerdo, na ponta da área, e chutou cruzado, acertando o ângulo oposto. Mesmo com o placar, a partida continuou bastante movimentada. Terans e Hugo Moura tentaram novamente para o time paranaense, enquanto Kelvin arriscou para os goianos.

Sem desistir do jogo, o Atlético-GO diminuiu o placar aos 26 minutos, também com um belíssimo gol. Kelvin recebeu na direita, em velocidade, e chutou muito forte, de fora da área, acertando o alto do gol. Os visitantes até tiveram boas chegadas nos minutos finais, mas não conseguiram seguir com a reação.

Ao contrário, o Athletico fechou o placar aos 49 minutos, com Léo Cittadini completando cruzamento de cabeça. A bola bateu no chão e foi no alto do gol, sem chances de defesa.

Os dois times entram em campo no próximo final de semana, quando jogam pela 19ª rodada, a última do primeiro turno. No sábado, às 21h, o Athletico vai até o Rio encarar o Botafogo, no estádio Nilton Santos, o Engenhão. Já o Atlético-GO joga no domingo, às 18h, quando recebe o América-MG, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 4 X 1 ATLÉTICO-GO

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Hugo Moura, Erick (Fernandinho) e Terans (Léo Cittadini); Canobbio (Vitor Roque), Pablo (Rômulo) e Cuello (Pedrinho). Técnico: Felipão.

ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Hayner, Wanderson, Edson e Jefferson (Arthur Henrique); Baralhas, Marlon Freitas e Wellington Rato (Léo Pereira); Airton (Shaylon), Churín e Luiz Fernando (Kelvin). Técnico: Jorginho Campos.

GOLS - Cuello, aos 6, e Canobbio, aos 13 minutos do primeiro tempo; Terans, aos 3, Kelvin, aos 26, e Léo Cittadini, aos 49 do segundo.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araujo (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Terans, Vitor Roque e Cuello (Athletico-PR).

RENDA - R$ 411.710,00.

PÚBLICO - 22.426 pagantes (23.174 presentes).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).