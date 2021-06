Athletico-PR e Bahia vencem em casa e vão às oitavas da Copa do Brasil

Jogando em casa, Athletico-PR e Bahia tiveram jogos equilibrados, mas fizeram valer o favoritismo e avançaram às oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, receberam Avaí e Vila Nova, respectivamente, e venceram por 1 a 0.

Com a classificação, os times ganharam boa recompensa financeira, pois garantiram mais R$ 2,7 milhões em cotas. Os confrontos das oitavas de final serão definidos novamente em sorteio, com data ainda a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O desafio mais complicado foi o do Athletico, que empatou por 1 a 1 o primeiro jogo com o Avaí. Porém, o time paranaense mudou totalmente o panorama ao marcar o único gol da partida logo aos 32 segundos, com Vitinho, em jogo realizado na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

Após cruzamento da direita e desvio de cabeça, o atacante chutou de primeira e fez belo gol. O Athletico soube administrar bem a vantagem para garantir a vaga.

Já em Salvador (BA), o Bahia entrou em campo, no Pituaçu, com vantagem depois de vencer o Vila Nova por 1 a 0 no primeiro encontro. A partida foi equilibrada, mas no fim do segundo tempo o time baiano fez o gol da vitória com Gilberto, confirmando assim sua classificação. O gol foi marcado após recuo de bola adversária. Gilberto não desistiu da jogada e, após chute do goleiro, a bola bateu no atacante e foi para o gol.

CHAPECOENSE CAI

A Chapecoense sofreu sua segunda derrota em dois jogos sob o comando de Jair Ventura. O tropeço, nesta quarta, no entanto, foi muito mais doloroso. O time catarinense levou 3 a 0 do ABC no Frasqueirão, em Natal (RN), e acabou eliminado da Copa do Brasil.

Na ida, o clube catarinense havia vencido por 3 a 1 em Chapecó e poderia perder por até um gol de diferença. O ABC faturou a vaga e um bônus de R$ 2,7 milhões.