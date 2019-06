Athletico-PR e Fortaleza se enfrentam por vaga nas quartas da Copa do Brasil

As últimas semanas têm sido decisivas para o Athletico-PR e, nesta quarta-feira, a equipe paranaense tem mais um confronto eliminatório pela frente. O adversário da vez é o Fortaleza, às 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na partida de ida, na Arena Castelão, em Fortaleza, as duas equipes ficaram no empate por 0 a 0.

Como não há a regra do gol qualificado, apenas a vitória garante a classificação para Athletico-PR ou Fortaleza no tempo normal. Qualquer empate leva a decisão para a disputa por pênaltis.

Para essa partida, o técnico Tiago Nunes pode contar com os retornos do lateral-direito Jonathan e do zagueiro Paulo André, poupados da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo. No entanto, o treinador não confirmou os seus retornos e, caso não tenham se recuperado totalmente, seguem dando espaço a Madson e Lucas Halter.

Na lateral esquerda, Renan Lodi segue convocado pela seleção brasileira sub-23 para o Torneio Maurice Revello, mais conhecido como Torneio de Toulon, na França. Apesar de pedidos do Athletico-PR, a CBF não está disposta a desconvocá-lo, que será substituído por Márcio Araújo.

No Fortaleza, o técnico Rogério Ceni terá de mexer bastante no time, já que tem quatro desfalques. Os atacantes Edinho e Wellington Paulista estão lesionados e o volante Juninho e o atacante Kieza não podem jogar na Copa do Brasil porque já atuaram por outras equipes nesta competição.

A tendência é que o ataque seja formado por Osvaldo, Romarinho e André Luís. No meio de campo, como já aconteceu na partida de ida, Araruna deve ser escalado ao lado de Paulo Roberto, mas o volante Felipe também pode ganhar uma oportunidade.