Athletico e Inter: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Com confrontos decisivos pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira, Athletico-PR e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, na retomada do Campeonato Brasileiro.

Athetico x Inter terá transmissão da TV Globo (para Porto Alegre) e TNT. O Estado fará o tempo real da partida.

ESCALAÇÃO DO ATHLETICO

Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Bruno Guimarães, Lucho Gonzalez (Bruno Nazário) e Nikão; Rony, Marcelo Cirino e Marco Rubén. Técnico: Tiago Nunes

ESCALAÇÃO DO INTER

Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Emerson Santos e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e Nonato; Nico López e Guerrero (Rafael Sobis). Técnico: Odair Hellmann

As duas equipes entram em campo pelo Brasileirão após resultados negativos nos jogos de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Na parte intermediária da tabela, o Athletico empatou com o Flamengo em Curitiba e agora terá de reverter no Maracanã. Já o Inter, que está brigando pelas primeiras posições no Nacional, perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, no Allianz Parque, e agora aposta na força do Beira-Rio para avançar à semifinal.

Tiago Nunes e Odair Hellmann ainda não confirmaram suas equipes para o confronto na Arena da Baixada. A tendência é que atuem com força máxima, justamente para recuperar o ritmo de jogo depois da parada para disputa da Copa América.