Athletico-PR e Red Bull Bragantino empatam e continuam atrás do Palmeiras

Em confronto direto pela liderança, Athletico-PR e Red Bull Bragantino empataram por 2 a 2 na noite deste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem se deu bem com o resultado foi o Palmeiras, líder isolado com 25 pontos.

O Athletico-PR chegou ao segundo jogo sem vitória, já que na última rodada havia perdido para o Santos, por 2 a 1, fora de casa. O time paranaense é o terceiro colocado com 20 pontos, mas com um jogo a menos: 10 a 11.

Enquanto isso, o Red Bull Bragantino segue sendo o único invicto - são seis vitórias e cinco empates em 11 jogos. Os paulistas aparecem na vice-liderança com 23 pontos, dois atrás do primeiro colocado Palmeiras.

Com propostas de jogo parecidas, os dois times fizeram um primeiro tempo de muita intensidade e finalizações. Tanto é que os goleiros Bento e Cleiton foram exigidos em chutes de fora da área e em cruzamentos perigosos.

Letal, o Red Bull Bragantino mostrou porque é um visitante indigesto. Aos 27 minutos, o time paranaense saiu jogando errado e Alerrandro foi lançado. O atacante dominou e finalizou no ângulo esquerdo, sem chances de defesa para Bento.

Só que o Athletico-PR não se abateu com a desvantagem no placar e antes do intervalo empatou. Aos 46 minutos, David Terans fez jogada individual e tocou para Nikão, que ajeitou para a perna direita e finalizou cruzado.

No segundo tempo, o Athletico-PR partiu para cima do visitante, criou as melhores chances e chegou ao segundo gol aos 24 minutos. Após ótima troca de passes, David Terans finalizou no contrapé de Cleiton.

Só que o segundo gol forçou o time paulista a sair para o ataque para buscar o empate. E isso aconteceu aos 34 minutos, quando Ytalo recebeu na área e finalizou por cima do goleiro Bento, num belo gol.

No final do jogo o Red Bull Bragantino chegou a marcar o terceiro gol com Pedrinho, mas o árbitro anulou por posição irregular do atacante, mantendo o confronto empatado até o apito final.

Os dois times agora mudam o foco para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Athletico-PR jogará na terça-feira, contra o América de Cali, às 21h30, na Colômbia. Já o Red Bull Bragantino, na quarta, visitará o Independiente del Valle, às 21h30, no Equador.

Pelo Brasileirão, o Athletico-PR voltará a campo no sábado, dia 17, contra o Ceará, às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza (CE). E o Red Bull Bragantino enfrentará o Santos no domingo, dia 18, às 20h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 2 RED BULL BRAGANTINO

ATHLETICO-PR - Bento; Marcinho, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Nicolas; Richard, Christian (Léo Cittadini), Nikão, David Terans (Carlos Eduardo) e Vitinho; Matheus Babi (Renato Kayser). Técnico: António Oliveira.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Weverton (Guilherme), Fabrício Bruno, Natan e Weverson; Praxedes (Leandrinho), Lucas Evangelista e Eric Ramires (Jadson Silva); Artur (Pedrinho), Alerrandro (Ytalo) e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Alerrandro, aos 27 e Nikão, aos 46 minutos do primeiro tempo. David Terans, aos 24, e Ytalo, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS - Weverton, Jadsom Silva e Artur (Red Bull Bragantino).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).