Athletico-PR e Red Bull Bragantino lutam pela segunda vitória na Sul-Americana

Athletico-PR e Red Bull Bragantino serão os brasileiros que irão a campo, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Paranaenses e paulistas estrearam bem e querem manter o aproveitamento de 100%. Todos os jogos seguem sendo realizados com portões fechados por causa da pandemia de covid-19. Após superar o Aucas, por 1 a 0, no Equador, o Athletico jogará em Curitiba, às 19h15, contra o venezuelano Metropolitanos, que estreou com derrota para o Melgar (3 a 2).

O técnico Antônio Oliveira manteve a dúvida em relação ao meio-campista Christian e ao atacante Vitinho. Apenas um jogará. O goleiro Santos, recuperado de covid-19, e o zagueiro Thiago Heleno voltam e pegam as vagas de Bento e Zé Ivaldo, respectivamente. No Equador, às 21h30, o Red Bull Bragantino visitará o Emelec. Será um duelo de líderes, uma vez que os brasileiros passaram pelo Deportes Tolima, da Colômbia, por 2 a 1, e os equatorianos repetiram o placar diante do argentino Talleres.

O técnico Maurício Barbieri não poderá contar com o atacante Hurtado. Por ser venezuelano, ele precisaria de um visto especial para entrar no país vizinho por conta da pandemia, mas não obteve a tempo e fica de fora. Entre os titulares, Raul será desfalque por conta de uma estiramento leve no ligamento lateral do joelho.

"É um desafio grande que nós temos. Vamos enfrentar uma equipe descansada e que, com certeza, está se preparando para nos enfrentar da melhor maneira. Jogos de Sul-Americana são sempre complicados, ainda mais fora de casa", analisou Barbieri.

A quarta-feira, além dos outros jogos dos Grupo D e G, de Athletico e RB Bragantino, respectivamente, contará com o confronto entre Independiente, duas vezes campeão da Sul-Americana, e Montevideo City Torque, que segurou o Bahia na estreia. A rodada será encerrada na quinta-feira. Destaque para o Corinthians, que após empatar na estreia contra o River Plate do Paraguai, pegará o Peñarol, que marcou 5 a 1 no Sport Huancayo, no Grupo E.

Já o Grêmio, depois dos 2 a 1 no La Equidad, desafiará o Lanús, na Argentina, pelo Grupo H. Por fim, o Atlético-GO, que ficou no 0 a 0 com o Newell's Old Boys, visitará o Palestino no Chile pelo Grupo F. Após os jogos de ida e volta dentro dos próprios grupos, apenas o líder de cada chave avançará às oitavas de final. Os classificados vão enfrentar os terceiros colocados da Copa Libertadores.