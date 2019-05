Athletico-PR encara Corinthians com time misto de olho na Recopa Sul-Americana

O Athletico-PR deverá poupar seus titulares na partida deste domingo, às 16 horas, contra o Corinthians, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque o time vem de jogo na quinta-feira pela Copa do Brasil e na próxima quarta receberá o River Plate no duelo de ida da Recopa Sul-Americana.

"O Athletico disputa competições internacionais no mesmo nível das outras equipes. Mas, para ter resultados parecidos em todas as competições, precisa ter uma performance muito regular. A gente vai tentar agora, da forma mais equilibrada possível, priorizar uma competição ou outra. Vamos estudar juntos com a direção", afirmou o técnico Tiago Nunes.

O Athletico-PR empatou sem gols com o Fortaleza, fora de casa, na quinta-feira, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois da partida, os titulares realizaram treino regenerativo na sexta-feira e foram a campo apenas no sábado. Para evitar novas lesões, o treinador deverá poupar alguns dos atletas.

O problema é que Tiago Nunes já conta com jogadores no departamento médico e outros dois afastados por doping: o zagueiro Thiago Heleno e o volante Camacho. Os laterais-direitos Jonathan e Jadson, que ficaram de fora dos últimos jogos por causa de lesão muscular, seguem como dúvida. Se continuarem fora, o volante Erick continuará atuando deslocado.

O atacante Marcelo Cirino, que não enfrentou o Fortaleza, também não tem presença confirmada por causa de incômodo muscular. Se for vetado, Rony e Vitinho disputarão a posição de titular. O Athletico vem de vitória sobre o Bahia por 1 a 0 no Brasileirão e precisa de novo triunfo para seguir na parte de cima da tabela.