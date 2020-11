Athletico-PR enfrenta o Goiás para confirmar reação no Brasileirão

O Athletico-PR espera confirmar sua reação no Campeonato Brasileiro neste sábado, no confronto direto contra o Goiás, às 17 horas, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 21ª rodada.

A vitória sobre o Fortaleza, por 2 a 1, na semana passada, fez o Athletico-PR encerrar um jejum de 11 jogos, sendo cinco derrotas seguidas. Mesmo assim, o time é o penúltimo colocado, com 19 pontos, na frente apenas do próprio Goiás, que tem 12.

O técnico Paulo Autuori comandou o último treinamento antes do jogo no CT do Caju na manhã desta sexta-feira antes da viagem para Goiânia. Mas ainda tem algumas dúvidas em relação ao time titular, como Carlos Eduardo ou Reinaldo no ataque.

Uma mudança certa é na lateral esquerda, porque Márcio Azevedo, titular contra o Fortaleza, não viajou. O motivo não foi revelado pelo clube. Abner será o substituto. O lateral-direito Jonathan, o volante Lucho González e o atacante Vitinho continuam de fora.

A boa notícia para Paulo Autuori é que o atacante Walter volta a ficar à disposição após se recuperar de dores nas costas, mas deve ser apenas opção no banco de reservas. Isso porque Renato Kayzer vem sendo um dos principais jogadores do time. Ele marcou o gol da vitória, por 2 a 1, sobre o Fortaleza, na última rodada.