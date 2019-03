Athletico-PR estreia time titular no ano contra o Tolima na Libertadores

Disputando o Campeonato Paranaense com um time alternativo, o Athletico enfim vai utilizar a sua formação titular em uma partida oficial de 2019. E isso vai acontecer em território colombiano. A estreia está marcada para as 21h30 desta terça-feira, em duelo contra o Tolima, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué.

No período sem jogos oficiais, os titulares fizeram apenas dois amistosos contra equipes paraguaias na Arena da Baixada. Primeiro venceu o General Díaz por 2 a 1 e depois bateu o Guaraní por 3 a 0. No Paranaense, o time alternativo terminou o primeiro turno em oitavo lugar do Grupo A e não avançou às semifinais.

Depois de dois meses de trabalho, o técnico Tiago Nunes não teve problemas para definir o time, mas preferiu não revelar a escalação. "Na minha cabeça já está pronto desde o início da última semana, direcionando para a equipe que vai jogar", assegurou o treinador.

O certo é que ele terá desfalques. Como Jonathan se recupera de uma lesão na coxa, Madson deve ficar com a vaga na lateral direita. Quem também fica de fora é o meia Lucho González, que segue aprimorando a parte física. Camacho e Wellington são as opções.

Do outro lado, o Athletico vai encontrar um adversário empolgado. Quinto colocado do Campeonato Colombiano, o Tolima goleou o Jaguares de Córdoba por 4 a 0 no último sábado. Na ocasião, o técnico Alberto Gamero poupou jogadores e mandou a campo um time com nove mudanças. No duelo desta noite, ele deve utilizar força máxima.

No Grupo G da Libertadores, o time paranaense terá pela frente também o Boca Juniors, atual vice-campeão da competição, e o boliviano Jorge Wilstermann. A equipe brasileira obteve a vaga na Libertadores ao se sagrar campeã da Copa Sul-Americana do ano passado.