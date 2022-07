Vitória empolga, mas Felipão diz que Athletico não está na briga pelo título do Brasileirão

O experiente técnico Luiz Felipe Scolari manteve os "pés no chão" depois do grande feito do Athletico Paranaense diante do Palmeiras neste sábado. A vitória por 2 a 0 colocou o clube paranaense na vice-liderança do Brasileirão, a dois pontos do líder, e encerrou uma invencibilidade de 13 jogos do Palmeiras, enquanto confirmou 13 jogos sem perder do Athletico.

Para quem viu o conturbado começo de temporada do Athletico com a demissão relâmpago de Fabio Carille, a recuperação do clube pode até surpreender. Felipão celebrou muito o recente desempenho, elogiou a evolução do grupo, mas manteve cautela e foco na recuperação do time.

"Nós temos um pouquinho mais de personalidade a cada jogo e um pouco mais de entrosamento. Uma vitória como esta faz crescer a equipe toda. Todos ficam entusiasmados em trabalhar um pouco mais, pois estão vendo que assim estamos conquistando os resultados", pontuou o treinador.

Vice-líder, com 27 pontos, o Athletico se aproxima muito do Palmeiras, a apenas dois pontos. No entanto, Felipão diz que o time não está brigando por título e que precisa se concentrar nas decisões que o time tem pela frente. Na próxima terça, o time brasileiro pegará o Libertad, do Paraguai, pela Libertadores, após vitória por 2 a 1 na ida. O time também enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil.

"O Athletico está fazendo uma campanha muito boa, mas dizer que vai brigar pelo Brasileirão é um pouco mais difícil. Tem equipes mais bem preparadas que a nossa. Não vamos nos esquecer que na terça-feira temos um jogo decisivo. Já na semana que vem, outro jogo decisivo pela Copa do Brasil. Não estamos brigando por título, estamos brigando por uma recuperação do Athletico em todos os sentidos. Vamos ver o que vamos conseguir. Acho que estamos em um bom caminho, mas ainda falta muita coisa", disse Felipão.

Após reconstrução no time, Felipão também falou sobre a confiança que os jovens jogadores têm nele. "Eles acreditam em mim, só isso. Eles acreditam nas coisas que eu passo a eles, mostro a eles através de exemplos e situações vividas. E eles confiam em mim. Essa confiança é muito importante, porque em determinados momentos, pela confiança, eles acabam tomando uma atitude diferente em campo."