Athletico-PR fica no 0 a 0, mas garante vaga nas oitavas da Libertadores

O Athletico-PR dominou a partida nesta terça-feira e pressionou o Jorge Wilstermann, mas não conseguiu sair do 0 a 0 na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quinta e penúltima rodada do Grupo C da Copa Libertadores. Mesmo assim, o resultado desta noite foi suficiente para garantir a classificação antecipada da equipe paranaense à fase de mata-mata.

Com o empate, o Athletico chegou aos dez pontos, três a mais do que o próprio Jorge Wilstermann, que está em segundo. Peñarol e Colo-Colo, que também se enfrentaram nesta terça-feira com vitória do Peñarol por 3 a 0, dividem a terceira colocação ambos com seis pontos. Portanto, não podem mais alcançar o Athletico na última rodada.

Em Curitiba, o primeiro tempo foi de domínio total do Athletico-PR, com 80% da posse de bola e 11 chutes a gol contra nenhum do visitante. Mesmo assim, o time brasileiro não teve nenhuma chance clara de gol. A maioria das jogadas de ataque terminou em cruzamentos precipitados para a área e lançamentos longos que não conseguiam acionar os atacantes Fabinho e Pedrinho.

Na segunda etapa, a pressão continuou, mas o Athletico seguia sem conseguir abrir o placar. Léo Cittadini, com um chute da entrada da área, e Jorginho, de cabeça, levaram perigo contra a meta boliviana, mas sem sucesso.

️ #Furacão passou! O @AthleticoPR é o primeiro classificado do Grupo C para as oitavas de final da #Libertadores 2020. Cresce o sonho da #GloriaEterna! pic.twitter.com/Z0JhEQazF1 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 30, 2020

Em uma das raras escapadas do Jorge Wilstermann, o goleiro Santos fez boa defesa em chute de Melgar e evitou um resultado ainda pior. Mesmo assim, o time brasileiro teve de se contentar com o empate sem gols, suficiente para garantir a classificação.

Na sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores, o Athletico enfrenta o Peñarol, no Uruguai, enquanto o Jorge Wilstermann vai ao Chile encarar o Colo-Colo. As partidas só ocorrem na terça-feira, dia 20 de outubro. Antes disso, o Athletico segue disputando o Campeonato Brasileiro e volta a campo no próximo domingo contra o Flamengo, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 0 x 0 JORGE WILSTERMANN

ATHLETICO-PR - Santos; Jonathan, Pedro Henrique (Lucas Halter), Thiago Heleno e Aber Vinícius; Wellington (Bissoli), Erick, Christian e Léo Cittadini (Geuvânio); Fabinho (Jorginho) e Pedrinho (Lucho González). Técnico: Eduardo Barros.

JORGE WILSTERMANN - Giménez (Ojeda); Banegas, Zenteno e Montero; Pato Rodríguez; Justiniano, Torrico, Cháves (Orfano) e Aponte (Vaca); Serginho (Melgar) e Gilbert Álvarez (Arrascaita). Técnico: Christian Díaz.

CARTÕES AMARELOS - Wellington e Geuvânio (Athletico-PR); Giménez, Pato Rodríguez, Justiniano e Chávez (Jorge Wilstermann).

ÁRBITRO - Patrício Lostau (Argentina).

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).