Athletico-PR ganha com gol de Cirino e quebra sequência invicta do Atlético-MG

Após ser derrotado por 2 a 0 pelo Grêmio na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Athletico-PR se reabilitou neste sábado à noite, quando venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Marcelo Cirino fez o único gol da partida e comprovou o faro de artilheiro com a camisa rubro-negra. São 48 bolas na rede em 206 partidas pelo clube. Em 2019, ele marcou seis vezes ao total e aparece como um dos artilheiros do time na temporada. É também o principal artilheiro da equipe no Brasileirão, com quatro tentos.

Com a vitória, o Athletico assumiu a oitava posição, com 22 pontos. Foi a sétima vitória em 15 jogos disputados no torneio. Já o Atlético-MG volta a conhecer uma derrota após seis jogos - a última havia sido para o Santos, por 3 a 1, pela oitava rodada. Os mineiros aparecem ainda em quarto lugar, com 27 pontos, mas agora têm o Corinthians em seu encalço com a mesma pontuação e na quinta colocação apenas pelos critérios de desempate.

Mesmo fora de casa, o Atlético-MG criou as melhores chances de gol no início do primeiro tempo. Sempre nos contra-ataques, os mineiros arriscaram ao gol com Chará e também com Guga, dando trabalho ao goleiro Santos.

O duelo ficou dez minutos paralisado devido a uma queda de energia de alguns refletores, o que ajudou o Athletico-PR a se organizar em campo e abrir o placar na Arena da Baixada. Aos 37 minutos, Marco Rubén chutou em cima da marcação e a bola sobrou para Marcelo Cirino estufar as redes.

No segundo tempo o Atlético-MG voltou ainda mais ofensivo em busca do empate e deu trabalho ao goleiro Santos. Aos 14 minutos, Chará recebeu na área, passou pela marcação e finalizou. A bola desviou no meio do caminho e o camisa 1 do time paranaense fez ótima defesa.

A pressão seguiu e Santos operou dois "milagres". Aos 37 minutos, Nathan chutou cruzado e o goleiro espalmou. No rebote, Chará finalizou e novamente o arqueiro fez a defesa. Sequência incrível de intervenções do jogador rubro-negro, que segurou o resultado positivo da sua equipe neste sábado.

O Athletico-PR volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Grêmio, às 17 horas, em Porto Alegre, pela 16ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Atlético-MG receberá o Bahia, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 1 X 0 ATLÉTICO-MG

ATHLETICO-PR - Santos; Madson, Léo Pereira, Pedro Henrique e Adriano (Márcio Azevedo); Wellington, Bruno Guimarães e Thonny Anderson (Bruno Nazário); Marcelo Cirino (Nikão), Marco Ruben e Rony. Técnico: Tiago Nunes.

ATLÉTICO-MG - Cleiton; Guga, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Ramón Martinez (Nathan), Elias, Cazares (Otero), Vinícius (Geuvânio) e Chará; Papagaio. Técnico: Rodrigo Santana.

GOL - Marcelo Cirino, aos 37 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS - Adriano e Marco Ruben (Athletico-PR); Ramón Martinez (Atlético-MG).

RENDA - R$ 316.170,00.

PÚBLICO - 15.644 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).