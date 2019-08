Athletico-PR goleia time japonês e fatura título da Copa Levain

O Athletico-PR se sagrou campeão da Copa Levain, antiga Copa Suruga, na manhã desta quarta-feira (noite no horário local), no Japão. A equipe brasileira faturou o troféu ao golear o Shonan Bellmare por 4 a 0, no maior placar da disputa, que está em sua 12ª edição.

LEIA TAMBÉM > Comissão retoma observação de jogos e terá Taffarel e Tite em São Paulo x Santos

A Copa Levain, definida em apenas um jogo, reúne o campeão da Copa Sul-Americana e o atual vencedor da Copa da Liga Japonesa, em uma parceria entre a Conmebol e a Federação de Futebol do Japão. Se ainda não conta com maior prestígio, o torneio rende ao vencedor o prêmio de US$ 900 mil, equivalente a R$ 3,5 milhões.

O Athletico-PR embolsou este valor ao fazer boa exibição nesta quarta. Sem maiores problemas, o time comandado pelo técnico Tiago Nunes dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 40 minutos. Wellington cruzou na área e Marcelo Cirino escorou de cabeça para as redes.

No segundo tempo, a vitória foi encaminhada aos 10 minutos, quando Rony dominou a bola no peito e acertou belo chute. O segundo gol da partida coroou a grande atuação que o jogador vinha fazendo desde o apito inicial. Seis minutos depois, Thonny Anderson também balançou as redes e ampliou a vantagem dos visitantes.

Por fim, Braian Romero sacramentou a vitória e a goleada ao finalizar na saída do goleiro japonês, aos 38 minutos. Foi o segundo título conquistado pelo Athletico neste ano. Antes, levantara o troféu do Campeonato Paranaense.

Em seu retorno ao Brasil, o time de Tiago Nunes terá pela frente o Botafogo no domingo, no Engenhão, pela 14ª rodada. A equipe de Curitiba está com um jogo a menos na tabela porque não entrou em campo no fim de semana para enfrentar o São Paulo justamente para poder viajar até o Japão - a partida foi remarcada para o dia 21, na Arena da Baixada.