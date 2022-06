Athletico-PR marca no fim com pênalti anotado pelo VAR e vence o Coritiba no Brasileirão

Graças a um gol de pênalti marcado por Khellven no último lance do jogo, o Athletico-PR levou a melhor sobre o rival Coritiba em um Couto Pereira lotado. O time de Felipão venceu por 1 a 0. O clássico foi válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto há sete jogos, o Athletico-PR chegou aos 21 pontos e está na quarta colocação por ora. O Coritiba conheceu sua terceira derrota seguida, estacionou nos 15 pontos e caiu na tabela, aproximando-se da zona de rebaixamento.

O primeiro tempo teve os dois times criando boas oportunidades, mas pecando na hora de concluir as jogadas. O Coritiba controlou a posse da bola e chegou a marcar com Alex Manga, mas o gol foi anulado pelo VAR. O atacante coxa-branca estava adiantado na hora que recebeu o lançamento. O duelo foi tenso em alguns momentos.

Em uma grande chance, Adrian Martínez ficou com a sobra em chute de Galarza e, de frente para Bento, finalizou em cima do goleiro rubro-negro. No rebote, Alef Manga mandou para fora. O Athletico-PR quase não fez o goleiro Rafael William, que ganhou a posição de Alex Muralha, trabalhar no primeiro tempo. Cuello recebeu de Pablo e chutou para boa defesa do goleiro.

O panorama não mudou muito depois do intervalo. O Coritiba foi mais forte somente nos minutos iniciais do segundo tempo. Thonny Anderson invadiu a área e finalizou forte. A bola desviou na zaga e saiu por cima do travessão. Insatisfeito com o rendimento do time, Luiz Felipe Scolari colocou Matheus Babi e Vitor Roque nos lugares de Terans e Pablo, respectivamente.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando mais nervoso. Igor Paixão recebeu cruzamento de Alef Manga e desviou por cima do gol, perdendo mais uma chance para o Coritiba. Em uma das únicas chegadas do Athletico-PR no segundo tempo, Vitor Roque exigiu grande defesa de Rafael William aos 34 minutos. A resposta do Coritiba veio pelo alto. Léo Gamalho aproveitou cruzamento da direita e cabeceou para o chão. Bento, com a mão trocada, espalmou pela linha de fundo. Aos 40 minutos, Diego fez falta em Vitor Roque, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time da casa com um jogador a menos.

Quando parecia que o jogo terminaria empatado, Vitor Roque foi atingido no rosto pelo goleiro Rafael William após cruzamento para dentro da área e o árbitro assinalou pênalti após consultar o VAR. Khellven deslocou Rafael William e marcou o gol da vitória do Athletico-PR. Warley ainda foi expulso. O Coritiba volta a campo na sexta-feira, contra o Internacional, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). No sábado, o Athletico-PR recebe o Red Bull Bragantino, às 16h30, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Os jogos são válidos pela 14ª rodada.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 1 ATHLETICO-PR

CORITIBA - Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Diego; Willian Farias, Galarza e Thonny Anderson (Léo Gamalho); Alef Manga (Warley), Adrián Martínez (Guilherme Biro) e Igor Paixão. Técnico: Gustavo Morínigo.

ATHLETICO-PR - Bento; Khellven, Pedro Henrique, Nicolás Hernández e Pedrinho; Erick, Pablo Siles (Vitor Bueno) e Terans (Matheus Babi); Marcelo Cirino (Léo Cittadini), Pablo (Vitor Roque) e Cuello. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOL - Khellven aos 55 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP)

CARTÕES AMARELOS - Diego, Adrián Martínez e Neilton (Coritiba); Nicolás Hernández, Pablo, Pedro Henrique, Matheus Babi, Rafael William e Léo Cittadini (Athletico-PR)

CARTÃO VERMELHO - Diego e Warley (Coritiba)

RENDA - R$ 380.615,00

PÚBLICO - 24.833 pagantes

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).