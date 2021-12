Athletico-PR precisa de milagre para ser campeão da Copa do Brasil; relembre viradas históricas

O Athletico-PR tem um desafio ingrato pela frente nesta quarta-feira na Arena da Baixada. Para ser campeão da Copa do Brasil, o time rubro-negro terá que vencer o Atlético-MG por cinco gols de diferença, ou precisa ao menos devolver os 4 a 0 do jogo de ida, no Mineirão, para levar a partida para as penalidades. O desafio é difícil e as chances são remotas, uma vez que essa diferença de gols nunca foi superada na história da competição, além de ser a maior já registrada em uma final do torneio.

Para complicar a situação, o Athletico-PR balançou as redes quatro vezes na mesma partida em apenas cinco dos 42 jogos realizados em seus domínios no ano de 2021: 4x0 contra o Operário Ferroviário (Campeonato Paranaense); 4x0 sobre Aucas (Sul-Americana); 4x1 no América de Cali (Sul-Americana); e 4x2 em cima da LDU (Sul-Americana).

O técnico Alberto Valentim também tem problemas para montar a equipe que levará a campo logo mais, às 21h30. Principal jogador do time, Nikão sentiu dores no jogo de ida e ainda é dúvida. O capitão Thiago Heleno, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo e está fora da decisão.

Relembre viradas históricas do futebol

Santos x Fluminense

Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1995, o Santos avançou à decisão do torneio após derrotar o Fluminense por 5 a 2, no Pacaembu. O time paulista havia perdido o jogo de ida por 4 a 1, no Maracanã, e contou com grande atuação do meia Giovanni para levar o resultado. Naquela ocasião, a equipe da Baixada perdeu o título para o Botafogo.

Fluminense x América-RN

O tricolor carioca voltou a ser vítima de uma virada épica 20 anos depois, pela Copa do Brasil de 2015. Após vencer o América-RN fora de casa por 3 a 0, o Fluminense poderia perder o jogo de volta por até dois gols de diferença que avançava às oitavas. No entanto, a equipe potiguar surpreendeu, vencendo por 5 a 2 em pleno Maracanã e garantindo a classificação.

Guarani x ABC

Em 2016, o Guarani protagonizou outra grande virada na história do futebol brasileiro. Lutando por uma vaga na final da Série C, a equipe campineira havia sido derrotada pelo ABC por 4 a 0 no jogo de ida, em Natal. O time bugrino, no entanto, superou todas as expectativas e aplicou um 6 a 0 nos visitantes, avançando à decisão. O time de Campinas terminou ficando com o vice.

Corinthians x Cianorte

Nem tudo foi fácil para o Corinthians em 2005, ano em que se sagrou campeão brasileiro pela quarta vez. Disputando a Copa do Brasil, o time de Carlitos Tévez não foi páreo fora de casa para o modesto Cianorte, sendo derrotado por 3 a 0. No duelo de volta, a equipe paulista foi novamente vazada e precisou suar para fazer 5 a 1 e continuar na competição, vencida pelo Paulista de Jundiaí.

Atlético-MG x Corinthians e Flamengo

O Atlético-MG realizou duas grandes viradas na Copa do Brasil de 2014 nos confrontos com Corinthians e Flamengo, nas quartas de final e semi, respectivamente. Em ambas as disputas, foi derrotado fora de casa por 2 a 0 e viu o adversário abrir o placar no jogo de volta. Embalado pelo grito de "eu acredito" que vinha das arquibancadas do Mineirão, a equipe de Belo Horizonte fez 4 a 1 tanto nos paulistas quanto nos cariocas, ganhando confiança para a conquista do título, celebrado sobre o rival Cruzeiro.

Barcelona x PSG

No futebol internacional, a virada mais épica da história recente conta com o protagonismo de um brasileiro. Neymar marcou dois gols na goleada por 6 a 1 do Barcelona sobre o Paris Saint-Germain, no Camp Nou, em 2017. Depois de perder por 4 a 0 na França, o time catalão precisava vencer por cinco gols de diferença. A missão parecia impossível após Di Maria marcar para os visitantes, mas a equipe espanhola marcou três gols em oito minutos e garantiu a vaga nas quartas de final do torneio.