Athletico-PR recebe Atlético-MG para esquecer Copa do Brasil e mirar G-6

Para esquecer a derrota diante do Grêmio, por 2 a 0, pela semifinal da Copa do Brasil, o Athletico-PR recebe o Atlético-MG neste sábado, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na 11ª colocação, com 19 pontos, o Athletico-PR busca a vitória para não perder o G-6 de vista. Hoje, a diferença para o sexto colocado, o Corinthians, é de cinco pontos. O resultado positivo é importante também para apagar a má impressão deixada na última quarta-feira.

"Temos um jogo importantíssimo agora, dentro de casa, em que temos dar a resposta para nós e para o nosso torcedor para lotar a Arena no jogo de volta (4 de setembro)", comenta o volante Wellington.

A principal novidade no Athletico-PR vai ser a estreia do experiente Adriano. Ex-lateral de Sevilla, Barcelona e Besiktas, o jogador de 34 anos foi confirmado pelo técnico Tiago Nunes no lugar de Márcio Azevedo.

"A ideia é que o Adriano faça a estreia contra o Atlético-MG. É um jogo em casa, acho que é um jogo importante para que ele possa retornar ao futebol brasileiro", disse o treinador.

Existe a possibilidade de Tiago Nunes preservar alguns jogadores por conta do desgaste físico do último jogo, como o lateral Jonathan, o volante Lucho González e o atacante Marco Rubén. Na defesa, o zagueiro Pedro Henrique retorna depois de não enfrentar o Grêmio por já ter disputado a Copa do Brasil pelo Corinthians.