Athletico-PR recebe Jorge Wilstermann para antecipar vaga na Libertadores

O Athletico-PR espera dar sequência ao bom momento e garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores nesta terça-feira, quando recebe o Jorge Wilstermann-BOL, às 21h30, na Arena da Baixada, pela quinta rodada da fase de grupos.

São cinco jogos de invencibilidade, com quatro vitórias seguidas. Na liderança isolada do Grupo C, o Athletico-PR tem nove pontos contra seis do Jorge Wilstermann-BOL, que aparece na vice-liderança empatado com o Colo Colo-CHI.

Leia Também Confira o que os brasileiros precisam fazer para se classificar na Libertadores

Apesar de se classificar com um simples empate, o Athletico-PR quer a vitória para, quem sabe, garantir também o primeiro lugar da chave. Esse é o pensamento do técnico Eduardo Barros, que ainda não foi efetivado pela diretoria. "Considero fundamental classificarmos em primeiro. Restam seis pontos a serem disputados. Vamos brigar por três e, se possível, os seis nessas rodadas", disse o treinador interino.

Eduardo Barros comandou um coletivo nesta segunda-feira e deve apostar na manutenção do time que ganhou do Bahia, por 1 a 0, no último sábado, pelo Brasileirão. O lateral-esquerdo Márcio Azevedo e o meia Nikão seguem no departamento médico, enquanto o atacante Renato Kayzer não foi inscrito na Libertadores.

"Estamos transformando essa boa atmosfera do clube em vitórias, que é o que precisamos entregar. É um movimento dos jogadores, comissão técnica, funcionários. Esse tem sido o discurso desde quando assumi", afirmou Eduardo Barros.

O Jorge Wilstermann-BOL vai ter algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Athletico-PR, por 3 a 2, na Bolívia, há duas semanas. O técnico Claudio Díaz, inclusive, alterou o esquema tático, saindo do 4-3-3 para o 3-5-2, com duas linhas defensivas de marcação.

No time titular, uma das principais apostas é o meia Pato Rodríguez, que deve atuar na ala direita. O argentino já defendeu o Santos. No ataque, a referência é o brasileiro Serginho, que tem 35 anos e é rodado no interior de São Paulo como XV de Piracicaba e Linense.