Athletico-PR se reabilita na Copinha após empate na estreia e paulistas tropeçam

A Copa São Paulo de Futebol Júnior contina movimentada nesta primeira semana de janeiro de 2022. No final da manhã e no começo da tarde desta quinta-feira, mais cinco jogos deram sequência às disputas da segunda rodada da primeira fase. Dentre os times da elite nacional, o Athletico-PR entrou em campo e venceu a primeira para respirar na busca pela classificação.

Depois de ficar no empate sem gols na rodada de estreia com o Taquarussú-TO, o time paranaense se reabilitou ao bater o Velo Clube, pelo placar de 1 a 0, em Araras. Renan, aos 35 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. Com isso, o time paranaense aparece na liderança do Grupo 12 com quatro pontos.

Leia Também Santos, Grêmio e Botafogo entram em campo sonhando com vaga antecipada na Copinha

Pela mesma chave, o União São João de Araras também venceu a primeira ao bater o próprio Taquarussú-TO, por 3 a 0, equilibrando a briga pela classificação. Os outros paulistas que entraram em campo, Comercial e Taubaté empataram com Chapadinha-MA e Aparecidense-GO, respectivamente, ambos por 1 a 1. Por fim, o União ABC-MS venceu o União Iacanga-SP, de virada, por 2 a 1.

Confira os jogos desta realizados nesta quinta-feira:

11h

União São João-SP 3 x 0 Taquarussú-TO

13h

Comercial-SP 1 x 1 Chapadinha-MA

Taubaté-SP 1 x 1 Aparecidense-GO

União Iacanga-SP 1 x 2 União ABC-MS

13h15

Velo Clube-SP 0 x 1 Athletico-PR