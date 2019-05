Athletico-PR segura empate sem gols com o Fortaleza fora de casa

No segundo encontro do ano, Fortaleza e Athletico-PR ficaram no empate sem gols nesta quinta-feira, no Castelão, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o time cearense havia levado a melhor com uma vitória por 2 a 1.

Com o resultado, a definição da série ficou bem aberta para o jogo de volta, em 5 de junho, na Arena da Baixada. Um novo empate leva a partida para os pênaltis. O vencedor avança para a próxima fase, que terá os confrontos definidos através de sorteio, a ser realizado pela CBF.

Apesar de estar muito longe de Curitiba, o Athletico tomou a iniciativa do duelo e jogou praticamente com todos os jogadores no campo de defesa do Fortaleza. Com isso, o clube cearense foi forçado a apostar nos contra-ataques. Mesmo assim, conseguiu anular os pontos fortes da equipe paranaense.

O primeiro tempo teve poucas chances de gol. A melhor oportunidade do time visitante veio com Marco Ruben. Ele recebeu de Wellington e arriscou um voleio. Marcelo Boeck defendeu. A resposta veio também com a participação de Wellington, que quase jogou contra o gol, após arrancada de Romarinho.

O Fortaleza voltou melhor para o segundo tempo e foi para o abafa. Aos 15 minutos, Bruno Melo recebeu na esquerda e lançou para Marlon. Ele fez o arremate, mas desperdiçou grande oportunidade de abrir o placar no Castelão.

Já o Athletico não conseguiu sair tanto para o ataque, em uma noite de pouca inspiração. O time paranaense só foi chegar em um cruzamento de Renan Lodi, que encontrou Marco Ruben. O atacante chutou, mas a bola desviou em Roger Carvalho e facilitou a defesa de Marcelo Boeck.

O panorama dos minutos finais não foi diferente. O jogo continuou morno, com um leve domínio do Fortaleza, que não conseguiu se impor o suficiente para sair com a vitória.

Fortaleza e Athletico voltam a se concentrar no Brasileirão, já que neste domingo o time paranaense enfrenta o COrinthians, às 16 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba. No mesmo dia e horário, o Fortaleza visitará a Chapecoense, na Arena Condá.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 ATHLETICO-PR

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Quintero, Roger Carvalho e Bruno Melo; Paulo Roberto, Araruna e Marlon; Marcinho (Júnior Santos), André Luis (Edinho) e Romarinho (Matheus Alessandro). Técnico: Rogério Ceni.

ATHLETICO-PR - Santos; Erick, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González (Léo Cittadini) e Bruno Guimarães; Nikão (Braian Romero), Marco Ruben (Thonny Anderson) e Rony. Técnico: Tiago Nunes.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Melo e Marcinho (Fortaleza); Léo Cittadini e Lucho González (Athletico-PR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).