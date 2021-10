Athletico-PR supera o Atlético-GO fora de casa na estreia de Alberto Valentim

Alberto Valentim começou com o pé direito a sua passagem pelo Athletico-PR. Na noite desta quarta-feira, na estreia do treinador, o time paranaense ganhou do Atlético-GO, por 2 a 0, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A vitória coloca o Athletico-PR na briga por uma vaga na pré-Libertadores, chegando aos 33 pontos. Já o Atlético-GO atingiu seu décimo jogo seguido sem ganhar como mandante e estacionou nos 30 pontos, permanecendo no meio da tabela.

O jogo começou movimentado em Goiânia, mas com poucas chances claras. Mesmo fora de casa, o Athletico-PR tinha mais a posse de bola, enquanto o Atlético-GO se defendia bem. O jeito foi arriscar de longe. Terans bateu forte, a bola desviou no meio do caminho e saiu pela linha de fundo. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o Athletico-PR balançou as redes. Aos 42 minutos, Terans cruzou e o lateral Marcinho apareceu como elemento surpresa dentro da área para marcar de cabeça.

O Atlético-GO levou um balde de água fria aos cinco minutos do segundo tempo. No contra-ataque, Erick ajeitou, de cabeça, para dentro da área, e Terans não desperdiçou. Os donos da casa tinham dificuldades para criar boas chances. Aos 26, Zé Roberto arriscou e a bola tirou tinta da trave. Na melhor oportunidade do Atlético-GO no jogo, Lucão desviou de cabeça escanteio cobrado por Natanael e viu Santos fazer grande defesa.

Os dois times voltam a campo no sábado, pela 25ª rodada. O Atlético-GO enfrenta o Fluminense, às 16h30, no Maracanã, no Rio, e o Athletico-PR recebe o Bahia, às 19 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 0 X 2 ATHLETICO-PR

ATLÉTICO-GO - Fernando Miguel; Dudu, Wanderson (Oliveira), Éder e Natanael; Willian Maranhão (Baralhas), Matheus Barbosa (Janderson) e João Paulo; Ronald, Zé Roberto (Lucão) e André Luis (Montenegro). Técnico: Eduardo Souza (interino).

ATHLETICO-PR - Santos; Pedro Henrique, Lucas Fasson e Zé Ivaldo; Marcinho (Khellven), Erick (Léo Cittadini), Richard, Nikão, Terans (Pedro Rocha) e Abner Vinícius (Nicolas); Bissoli (Renato Kayzer). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Marcinho, aos 42 minutos do primeiro tempo; Terans, aos 5 do segundo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Éder, João Paulo e Zé Roberto (Atlético-GO) e Erick, Zé Ivaldo e Terans (Athletico-PR).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).