Athletico-PR supera 'ressaca' da Recopa e bate o Fluminense em Curitiba

Três dias após o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana - perdeu a decisão para o River Plate -, o Athletico-PR venceu o Fluminense por 3 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. O time vinha de duas derrotas consecutivas na competição.

Com o resultado, o Athletico-PR deixou as últimas posições e aparece agora na zona intermediária da tabela, com dez pontos. Os paranaenses vinham de derrotas para Corinthians (2 a 0, em casa) e Flamengo (3 a 2, fora de casa). Recuperação rápida, principalmente após a derrota, muito sentida, por 3 a 0 para o River Plate, na Argentina.

Já o Fluminense conheceu a segunda derrota consecutiva e permanece com os mesmos seis pontos, só que agora mais perto da zona de rebaixamento. Na última rodada havia perdido para o Bahia, por 3 a 2, fora de casa.

O JOGO

O Athletico-PR dominou as ações e construiu a vitória ainda no primeiro tempo. Aos 20 minutos, Rony cruzou e o capitão Lucho González cabeceou para as redes. A situação ficou ainda mais complicada aos 32 minutos, quando Airton foi expulso após falta dura em Bruno Guimarães.

Não demorou e o Athletico aproveitou a superioridade numérica em campo para ampliar o placar. Aos 37 minutos, Márcio Azevedo cruzou da esquerda e o baixinho Rony testou forte, sem chances de defesa para Rodolfo.

No segundo tempo, o Athletico diminuiu o ritmo e controlou a partida, mas ainda assim aumentou o placar. Aos 38 minutos, Marcelo Cirino pegou bola da direita e chutou com a perna esquerda. A bola desviou em Yuri Lima e enganou o goleiro Rodolfo, dando número finais ao confronto.

O Athletico-PR volta a campo pelo Brasileirão no sábado para enfrentar o Palmeiras, às 16h30, na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP). Porém, antes disso receberá o Fortaleza na quarta-feira, às 19h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil - o duelo de ida terminou 0 a 0.

Já o Fluminense terá pelo Brasileiro o clássico contra o Flamengo, domingo, às 19 horas, no Maracanã. Antes disso, na quarta-feira, também pela Copa do Brasil, o time carioca jogará contra o Cruzeiro, às 19h15, no Mineirão. No jogo de ida os times empataram por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA:

ATHLETICO-PR 3 x 0 FLUMINENSE

ATHLETICO-PR - Santos; Madson, Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington (Léo Cittadini), Lucho González (Tomás Andrade) e Bruno Guimarães; Nikão (Marcelo Cirino), Marco Ruben e Rony. Técnico: Tiago Nunes.

FLUMINENSE - Rodolfo; Igor Julião, Nino, Matheus Ferraz (Yuri Lima) e Caio Henrique; Airton, Allan e Daniel; Léo Arthur (Guilherme), João Pedro e Yony González (Brenner). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Lucho González, aos 20, e Rony, aos 37 minutos do primeiro tempo. Marcelo Cirino, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nikão (Athletico-PR); Nino e Guilherme (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Airton (Fluminense).

ÁRBITRO - Wagner Reway (PB).

RENDA - R$ 201.145,00.

PÚBLICO - 12.548 pagantes.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).