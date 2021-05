Athletico-PR terá Carlos Eduardo para buscar a recuperação na Sul-Americana

Carlos Eduardo será uma das novidades do técnico António Oliveira para o jogo do Athletico-PR contra o Metropolitanos nesta terça-feira, às 19h15, em Caracas, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana. O atacante irá substituir o suspenso Nikão.

O clube paranaense busca a reabilitação após ter pedido a invencibilidade diante do líder Melgar (1 a 0) e que soma nove pontos. O tropeço na rodada passada deixou o Athletico na vice-liderança com seis pontos. O Metropolitanos, por sua vez, desencantou diante do Aucas (3 a 2) e chegou aos três pontos. No primeiro turno, em casa, o Athletico venceu os venezuelanos por 1 a 0.

António Oliveira ainda deverá fazer outras mudanças. Destaque nas últimas rodadas, Khellven deve assumir a titularidade na lateral-direita. Diante disso, Erick seria deslocado para o meio-campo na vaga de Christian.

"Estamos focados na nossa missão. Precisamos fazer um bom jogo e vencer", disse o técnico português, que tem sido criticado pelo fraco futebol apresentado pelo time nos últimos jogos. A delegação viajou após o almoço, com escala em Manaus (AM) para reabastecimento.

No Metropolitanos, o técnico José María Morr não terá o atacante Marco Bustillo, que foi expulso em Curitiba e pegou dois jogos de suspensão. Pavone deverá seguir como titular. O treinador deve repetir a escalação da última rodada.

O Metropolitanos busca sobrevida na Sul-Americana, uma vez que, em caso de derrota, estará eliminado. No Campeonato Venezuelano, o time amarga a lanterna, tendo perdido quatro dos últimos cinco jogos.