Athletico-PR visita Goiás e tenta sentir o gosto da liderança do Brasileirão

Em estado de graça desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, o Athletico-PR pode dormir na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o rubro-negro paranaense visita o Goiás, pela 16ª rodada. A partida no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, está marcada para as 20h30.

Invicto há 14 jogos - todos sob o comando de Felipão -, o Athletico-PR conseguiu a classificação às quartas de final da Libertadores no meio de semana ao eliminar o Libertad-PAR. No Brasileirão, é o vice-líder, com 27 pontos, dois a menos que o Palmeiras, que só entra em campo no domingo.

Leia Também Fluminense se despede do ídolo Fred em duelo com o Ceará no Maracanã pelo Brasileirão

O adversário deste sábado vive uma situação oposta. Sem conseguir emplacar uma sequência de bons resultados, o Goiás abre a zona de rebaixamento do Brasileirão, em 17º lugar, com os mesmos 17 pontos do rival Atlético-GO, que leva vantagem nos gols marcados (17 a 14).

A partida deste sábado antecede os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Goiás recebe o Atlético-GO na quarta-feira depois de empatar sem gols na ida. Na terça, o Athletico-PR enfrenta o Bahia, na Arena da Baixada, com a vantagem do empate após vencer em Salvador, por 2 a 1.

Não bastasse o momento ruim, o Goiás ainda sofreu uma baixa inesperada durante a semana. A diretoria esmeraldina foi surpreendida com o pedido de desligamento do meia Elvis, um dos destaques na campanha do acesso na Série B de 2021 e titular absoluto. O contrato foi rescindido de forma amigável.

Agora, o técnico Jair Ventura quebra a cabeça para definir quem será o substituto de Elvis. Uma das opções é adiantar o experiente Fellipe Bastos, que na derrota para o América-MG, por 1 a 0, atuou como volante. Assim, Dadá Belmonte entraria no lado esquerdo do meio-campo.

Diante da maratona de jogos e bem colocado no Brasileirão, Luiz Felipe Scolari vai se dar ao luxo de mandar a campo um time misto. Alguns titulares, como o zagueiro Nicolás Hernández, o volante Hugo Moura e o meia Terans, devem ser preservados.

O artilheiro Pablo, que perdeu espaço entre os titulares para o jovem Vitor Roque, sentiu dores na coxa e é desfalque, se juntando ao zagueiro Thiago Heleno e o atacante Vitinho no departamento médico.