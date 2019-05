Athletico-PR x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo

Athletico-PR e Bahia se enfrentam neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba (Paraná), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa quer aproveitar o mando de campo para conquistar os três pontos no torneio nacional.

Transmissão de Athletico-PR x Bahia

O duelo entre Athletico-PR e Bahia será exibido ao vivo pelo canal TNT. O Estado fará minuto a minuto da partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Escalações de Athletico-PR x Bahia

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Thiago Heleno e Renan Lodi; Wellington, Tomás Andrade, Bruno Guimarães e Nikão; Rony e Marco Rúben.

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Ernando e Paulinho; Douglas Augusto, Gregore, Artur, Eric Ramires e Rogério; Fernandão.

A arbitragem será de Savio Pereira Sampaio (DF), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF). O responsável pela VAR (árbitro de vídeo) será Jose Claudio Rocha Filho (SP).

O Athletico-PR faz uma campanha regular neste início de Brasileirão, com uma vitória, um empate e uma derrota nas três partidas disputadas. Já o Bahia está tendo um desempenho melhor, com duas vitórias e apenas uma derrota no campeonato nacional até o momento.

