Athletico-PR x Ceará: onde assistir, horário e escalações

Com campanhas parecidas, mas focos bem distintos, Athetico-PR e Ceará se enfrentam neste sábado, na Arena da Baixada, às 19h (horário de Brasília), pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR x Ceará terá transmissão ao vivo do canal TNT e o Estado vai fazer tempo real da partida, que será disputada em Curitiba.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE ATHLETICO-PR X CEARÁ

Athletico-PR: Santos; Madson, Lucas Halter, Pedro Henrique e Márcio Azevedo (Adiano); Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Marcelo Cirino e Thonny Anderson

Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Ricardinho, Fabinho, Lima e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves) e Felippe Cardoso: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Tiago Alves e João Lucas; Ricardinho, Fabinho, Lima e Thiago Galhardo; Leandro Carvalho (Mateus Gonçalves) e Felippe Cardoso

O Furacão inicia a rodada na 10.ª colocação, com 22 pontos, e pode se aproximar do G6 em caso de um resultado positivo. O Ceará aparece em 13.º, com 20 pontos, e quer a vitória para se distanciar ainda mais da parte debaixo da tabela e começar a sonhar em aproximação dos times que estão na parte de cima.

A equipe de Tiago Nunes perdeu na última rodada para o Grêmio por 2 a 1, no sábado passado. Mas a preocupação maior da equipe está em um novo duelo com os gremistas na próxima quarta-feira, mas dessa vez pela Copa do Brasil. A equipe paraense perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 e precisa reverter o placar, em casa, para chegar na decisão da competição.

Já o Ceará tem apenas o Campeonato Brasileiro para se preocupar, entretanto precisa se recuperar de uma dura derrota em casa para o Flamengo, por 3 a 0, no último domingo.

CONFIRA O LOCAL DE TRANSMISSÃO DE OUTROS JOGOS

Sábado

Bahia x CSA: onde assistir, horário e escalações

São Paulo x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Chapecoense x Santos: onde assistir, horário e escalações

Burnley x Liverpool: onde assistir e horário do jogo

Osasuna x Barcelona: onde assistir ao vivo e horário do jogo

DOMINGO

Cruzeiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações

Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Internacional x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

Fortaleza x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Oeste x Sport: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Villarreal x Real Madrid: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Corinthians x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

SEGUNDA

Fluminense x Avaí: onde assistir, horário e escalações