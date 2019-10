Athletico-PR x Flamengo: como ver ao jogo pelo Brasileirão

Time a ser batido no futebol brasileiro, o Flamengo enfrenta o Athletico-PR neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão. Athletico x Flamengo terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro) e pelo site Globoesporte.com o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Após a última rodada, o Flamengo manteve sua liderança com 55 pontos, oito a mais que Santos e Palmeiras, segundo e terceiro colocados. Já o Athletico-PR aparece em nono, com 35 pontos. Vale lembrar que o Furacão já tem assegurada a vaga para a Libertadores do ano que vem por ter sido campeão da Copa do Brasil.

Últimos jogos do Athletico-PR (todos pelo Brasileirão)

10/10 Corinthians 2 x 2 Athletico-PR

5/10 Bahia 1 x 2 Athletico-PR

29/9 Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense

26/9 Athletico-PR 4 x 1 Fortaleza

22/9 Vasco 1 x 1 Athletico-PR

Últimos jogos do Flamengo

10/10 Flamengo 3 x 1 Atlético-MG (Brasileirão)

6/10 Chapecoense 0 x 1 Flamengo (Brasileirão)

2/10 Grêmio 1 x 1 Flamengo (Libertadores)

28/9 Flamengo 0 x 0 São Paulo (Brasileirão)

25/9 Flamengo 3 x 1 Internacional (Brasileirão)