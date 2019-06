Athletico-PR x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

Depois de um empate sem gols no jogo de ida, Athletico-PR e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Transmissão de Athletico-PR x Fortaleza?

Athletico-PR x Fortaleza terá transmissão ao vivo do SporTV 3. O Estado fará minuto a minuto da partida.

O Athletico conseguiu um bom resultado na primeira partida, fora de casa, e também chega embalado pela vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Fortaleza conquistou recentemente o título da Copa do Nordeste, mas perdeu no final de semana por 2 a 0 para o Flamengo pela competição de pontos corridos. Foi a terceira derrota em cinco jogos no Brasileirão, que deixou a equipe em 14º lugar, a apenas um ponto da zona de rebaixamento.