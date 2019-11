Athletico-PR x Grêmio: onde assistir ao vivo na TV e online

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira na Arena da Baixada, às 21h30 (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e com as duas equipes em situações bem confortáveis na tabela.

Onde assistir Athletico-PR x Grêmio ao vivo

A transmissão da partida será feita pela TV Globo para o Rio Grande do Sul e Paraná.

Assistir Athletico-PR x Grêmio ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao jogo através do aplicativo e do site Globosat Play se estiver nos Estados em que o jogo será transmitido pela TV. Além disso, o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações das equipes

Quem resolver assistir ao jogo entre Athletico e Grêmio deverá ver uma boa parte. As duas equipes iniciam a rodada muito próximos. O Furacão aparece em quinto com 56, três pontos a menos que o Grêmio, quarto colocado. O time comandado por Renato Gaúcho precisa de apenas um ponto para garantir-se na Libertadores do ano que vem. Já o Athletico, com sua vaga assegurada por ter sido campeão da Copa do Brasil, apenas cumpre tabela e já se prepara para a próxima temporada.

Os dois clubes ganharam na rodada passada. O Athletico derrotou o Atlético-MG por 1 a 0, em Belo Horizonte, enquanto o Grêmio derrotou o Palmeiras por 2 a 1, no Allianz Parque.