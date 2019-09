Athletico-PR x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Brasil

Athletico-PR e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Athletico-PR x Grêmio terá transmissão da TV Globo apenas para os Estados de Paraná e Rio Grande do Sul, SporTV e pelo canal Premiere. O Estado vai fazer tempo real da partida.

O Grêmio entra em campo com uma vantagem de 2 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre, e, por isso, pode perder por até um gol de diferença para avançar à decisão. O Athletico tem de vencer por três gols de diferença para classificar. Se devolver o placar do jogo de ida, o finalista será decidido nos pênaltis.

Para o confronto, o técnico Tiago Nunes tem uma dúvida na lateral-direita. Jonathan corre contra o tempo para se recuperar de uma lesão no joelho. Khellven é opção. Madson, o outro jogador da posição do elenco, não pode jogar porque pertence ao Grêmio. A lista de desfalques é grande: os zagueiros Léo Pereira, Pedro Henrique e Thiago Heleno, os laterais Adriano e Abner, o volante Camacho, o meia Bruno Nazário e o atacante Thonny Anderson.

Pelo lado do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho não terá o seu principal jogador. Everton Cebolinha cumpre suspensão pelo acumulo de cartões amarelos. Pepê deve atuar. Com um problema na panturrilha direita, Maicon ainda é dúvida.