Athletico-PR x Rio Branco: saiba como assistir ao vivo ao jogo

Athletico Paranaense e Rio Branco se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), pela Taça Dirceu Krüger, o segundo turno do Campeonato Paranaense. O jogo será realizado na Arena da Baixada e vale vaga na decisão do turno, contra Coritiba ou Londrina, que brigam pela outra vaga.

A partida entre Athletico-PR e Rio Branco terá transmissão ao vivo do canal online Live FC .

A semifinal será disputada em jogo único e o classificado pode ser conhecido nos pênaltis. O Athletico tem a melhor campanha no campeonato, com seis vitórias, dois empates e três derrotas.

Na tarde deste sábado, o técnico Rafael Guanaes terá a volta de jogadores como Léo, Marquinho e Bergson, que foram poupados do jogo anterior, contra o Londrina.O Rio Branco chegou à semifinal como segundo colocado do Grupo B na primeira fase deste segundo turno do Paranaense. Fez dez pontos em cinco partidas.

O Atlhetico Paranaense disputa a competição com o time B, já que a equipe A está envolvida com a disputa da Libertadores.