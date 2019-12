Athletico-PR x Santos: onde assistir ao vivo a partida pelo Brasileirão

Athletico-PR x Santos se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), pela 37ª rodada e penúltima do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena da Baixada, em Curitiba, e terá transmissão da TV e online.

Onde assistir Athletico-PR x Santos na TV

O jogo terá transmissão pelo canal TNT para todo o Brasil.

Onde assistir Athletico-PR x Santos online

Também é possível assistir online pelo site e aplicativo do EI Plus, canal do Esporte Interativo. E o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações das equipes

O Furacão inicia a rodada na quinta colocação, com 60 pontos, e vem de um empate com o Ceará fora de casa por 1 a 1. Classificado para a Libertadores do ano que vem, por ter sido campeão, o time paranaense apenas cumpre tabela nas últimas rodadas.

Já o Santos continua a luta para garantir o segundo lugar. O time de Jorge Sampaoli aparece em segundo com 71 pontos, três a mais que o Palmeiras, terceiro colocado. Na rodada passada, o time alvinegro bateu a Chapecoense por 2 a 0.