Athletico-PR x Vasco: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h (do horário de Brasília), em um confronto válido pela rodada de abertura do Brasileirão 2019. O jogo acontece em Curitiba, na Arena da Baixada.

Onde assistir Athletico-PR x Vasco?

A partida terá transmissão pela Globo, menos Paraná e São Paulo. O Estadão faz o minuto a minuto do jogo.

Apesar de ter perdido o último jogo para o Jorge Wilstermann, o time da casa vive uma boa fase: está classificado nas oitavas de final da Copa Libertadores e se tornou bicampeão do Paranaense ao vencer o Toledo no último sábado.

Do outro lado, o Vasco ainda procura um técnico para repor o demitido Alberto Valentim após a derrota para o Flamengo na final do Carioca. Daqui em diante, o cruz-maltino apostará toda sua força no Brasileirão, uma vez que também foi eliminado da Copa do Brasil pelo Santos na última quarta-feira.

Do lado do time paranaense, o técnico Thiago Nunes vai contar com a volta do zagueiro Thiago Heleno ocupando a vaga de titular. Lucho González e o lateral-direito Madson são as baixas. O clube de São Januário enfrenta problemas financeiros e tenta a contratação do português José Jesus como treinador.