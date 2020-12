Athletico tem oito recuperados da covid-19, mas segue com problemas para pegar o Flu

O Athletico-PR vai ter reforços importantes contra o Fluminense neste sábado, às 19 horas, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Paulo Autuori ganhou oito opções para o duelo, todos jogadores recuperados da covid-19. Dentre os nomes, os mais aguardados eram o goleiro Santos, e o atacante Nikão. A dupla treinou, inclusive, entre os titulares.

Apesar dos retornos, o Athletico-PR segue tendo problemas pela doença. São três atletas infectados: o goleiro Léo Linck, o lateral Khellven e o zagueiro Felipe Aguilar. Além do trio, Jonathan, Márcio Azevedo e Vitinho estão lesionados, e o volante Christian está suspenso.

O surto de covid-19 atrapalhou o bom momento do Athletico na temporada, que acabou eliminado da Copa Libertadores ao perder por 1 a 0 para o River Plate, da Argentina, e sendo derrotado pelo Palmeiras, por 3 a 0, no seu compromisso anterior pelo Brasileirão.

"Temos um grupo que nos dá garantias de ser competitivo e lutar dentro do Campeonato Brasileiro para uma possível classificação em uma competição como a Libertadores. Não é um caminho fácil, mas acredito, pelo o que mostramos contra o River. Isso nos dá tranquilidade em relação ao futuro", disse Autuori.

O time paranaense ocupa hoje a 12.ª colocação do Brasileirão, com 28 pontos, contra 37 do Santos, o primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores.