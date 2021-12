Athletico-PR vence confronto direto com o Cuiabá e encaminha permanência na elite

Em confronto direto contra o rebaixamento, o Athletico-PR fez valer o mando de campo, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), e venceu o Cuiabá, por 1 a 0, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória foi marcado por Pedro Rocha, que praticamente confirmou a permanência do atual campeão da Copa Sul-Americana na elite nacional.

A vitória faz com que o Athletico alcance 45 pontos e 13 vitórias na 12ª colocação. Assim precisa de apenas um empate em dois jogos para confirmar a permanência matematicamente, uma vez que o Bahia, que abre o Z-4, a zona de rebaixamento, em 17º lugar, só pode chegar a 46 com 12 vitórias. O Cuiabá aparece logo acima dos baianos, na 16.ª colocação, com 43 pontos, e continua ameaçado.

O primeiro tempo foi movimentado com certo controle do Athletico, que teve mais posse de bola, mas poucas chances perigosas. Mesmo assim, assustou em chutes de David Terans, Nikão e Erik. Em um lance, Nikão recebeu cruzamento por trás da defesa, na pequena área, mas não conseguiu finalizar bem. O principal lance antes do intervalo foi do Cuiabá, com Jenison, que completou cruzamento de cabeça e exigiu grande defesa de Santos.

No segundo tempo, Jenison quase marcou logo no começo em nova cabeçada. O Athletico também tentou com Erik e Nikão. Neste último lance, o atacante cabeceou dentro da área e a bola passou muito perto da trave. Mas aos 12 minutos, Nikão cruzou na área e o rebote ficou com Pedro Rocha, que dominou e chutou forte para furar a defesa, abrindo o placar.

Atrás do placar, o Cuiabá bem que tentou sair mais ao ataque, mas não conseguia construir jogadas, chegando com mais perigo em bolas paradas. O Athletico reforçou a marcação, não brincou na defesa e afastou os lances até mesmo na base do chutão para segurar o resultado.

Os dois times voltam a campo na segunda-feira pela 37ª e penúltima rodada. Às 19h, o Athletico recebe o Palmeiras na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Um pouco mais tarde, às 20h, o Cuiabá também joga em casa, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), contra o Fortaleza. Os paranaenses encerram a temporada diante do Sport e os mato-grossenses contra o Santos, ambos fora de casa, às 21h30 de quinta-feira.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 CUIABÁ

ATHLETICO-PR - Santos; Pedro Henrique, Thiago Heleno e Nicolás Hernández (Bissoli); Marcinho, Erick, Léo Cittadini (Fernando Canesin) e Abner Vinícius; Terans (Pedrinho), Pedro Rocha (Zé Ivaldo) e Nikão. Técnico: Alberto Valentim.

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon (Uillian Correia), Paulão e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Yuri Lima), Pepê (Cabrera) e Max (Clayson); Felipe Marques e Jenison (Elton). Técnico: Jorginho.

GOL - Pedro Rocha aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Nicolás Hernández, Fernando Canesin, Zé Ivaldo e Terans (Athletico). Walter, João Lucas, Marllon, Rafael Gava, Clayson, Felipe Marques e Elton (Cuiabá).

CARTÃO VERMELHO - Clayson (Cuiabá).

ÁRBITRO - Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).