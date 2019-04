Athletico-PR x Boca Juniors: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

O Athletico Paranaense enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, para terceira rodada do Grupo G da Copa Libertadores. A partida marca o primeiro confronto entre os dois times pela fase de grupos.

Onde assistir Athletico x Boca?

Athletico x Boca terá transmissão pelo canal SporTV. Nas duas rodadas iniciais, o time paranaense teve altos e baixos. Fora de casa foi superado pelo Tolima e na Arena goleou o Jorge Wilstermann.

O técnico Tiago Nunes vai poder contar os principais jogadores, pois tem utilizado o time de aspirantes no torneio estadual. A tendência é repetir a escalação que goleou o Wilstermann na rodada anterior. Agora, diante do gigante argentino, a ordem é usar a velocidade no setor ofensivo para tentar assumir a liderança da chave. Os argentinos têm quatro pontos; os brasileiros, três.

Após a crise causada pelo vice-campeonato da última Libertadores, após derrota para o maior rival, o River Plate, o técnico Gustavo Alfaro parece ter encontrado a melhor formação. Com a contusão de Ramón Ábila, o treinador vai escalar Dario Benedetto, algoz de Cruzeiro e Palmeiras na última edição do torneio.