Athletico-PR x Boca Juniors: onde assistir ao vivo ao jogo

ais uma vez, Athletico-PR e Boca Juniors se enfrentam pela Libertadores neste ano. Agora, brasileiros e argentinos jogam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pelo primeiro jogo das oitavas de final da competição. O jogo de volta acontecerá no dia 31.

Athletico e Boca Juniors terá transmissão ao vivo do SporTV, que também vai passar o jogo online em seu site e aplicativo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

As duas equipes estavam no Grupo G na fase anterior. No primeiro jogo, disputado no dia 2 de abril, o Furacão derrotou o Boca por 3 a 0, na Arena da Baixada. No dia 9 de maio, o Boca levou a melhor e venceu por 2 a 1, em La Bombonera.

O Boca terminou na liderança, com 11 pontos. O Atlhetico foi o segundo com 9 pontos. Tolima, com 8 pontos, e Jorge Wilstermann, com 5, completaram o grupo.