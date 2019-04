Athletico x Coritiba: como assistir ao clássico pelo Paranaense

Athletico-PR e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no Paraná, pela final da Taça Dirceu Krüger, o returno do Campeonato Paranaense. Quem vencer vai disputar a decisão do Estadual contra o Toledo. Em caso de empate, a definição do finalista se dará na disputa de pênaltis.

Athletico x Coritiba terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Paraná) e o canal online Live FC .

A grande rivalidade entre as equipes será colocada à prova nesta decisão de turno que homenageia um ex-jogador do Coritiba. No primeiro turno, a Taça Barcímio Sicupira Júnior, o Toledo levou a melhor na decisão sobre o próprio Coritiba ao vencer nos pênaltis após empate por 1 a 1.

O Athletico-PR teve um desempenho regular no primeiro turno, fez apenas oito pontos em seis partidas e acabou ficando fora da semifinal. Mas no segundo turno, a equipe reagiu e teve a melhor campanha, com 12 pontos em cinco partidas. Na semifinal, fez 3 a 0 no Rio Branco-PR e agora vai tentar chegar à decisão do Estadual.

Do outro lado, o Coritiba teve uma regularidade maior. Se classificou no primeiro turno para a semifinal, ao fazer 10 pontos em seis partidas, passou pelo Cascavel na disputa de pênaltis, mas acabou perdendo também nos pênaltis para o Toledo. No segundo turno, liderou sua chave com 10 pontos e na semifinal despachou o Londrina. Agora, tenta chegar à decisão do Campeonato Paranaense.