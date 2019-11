Athletico-PR x Cruzeiro: como acompanhar ao jogo na TV

Em momentos bem distintos na temporada, Athletico-PR e Cruzeiro jogam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir Athletico x Cruzeiro ao vivo na TV

A partida terá transmissão ao vivo e exclusivo pela TV Globo para Minas Gerais.

Assistir Athletico x Cruzeiro ao vivo online

O torcedor que estiver nas cidades onde será transmitida a partida também pode acompanhar o confronto através do site ou do aplicativo da TV Globo e do Globoesporte.com e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informação das equipes

Já classificado para a Libertadores do ano que vem, por ter sido campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR sofreu um duro golpe ao ver seu treinador, Tiago Nunes, deixar o clube para assumir o comando do Corinthians.

Na última rodada, o Furacão derrotou o CSA e o Cruzeiro ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia. O clube mineiro pensa numa forma de escapar do rebaixamento. A equipe comandada por Abel Braga tem 16 pontos e é a primeira fora da zona da degola.