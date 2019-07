Athletico-PR x Flamengo: transmissão e horário do jogo pelo Brasileirão

Athletico-PR e Flamengo voltam a campo, após um mês de folga, em razão da Copa América, já diante de um jogo decisivo. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Athletico x Flamengo?

O confronto entre Athetico x Flamengo terá transmissão da TV Globo (para o Rio de Janeiro e Paraná), do SporTV e do canal Premiere. A partida também terá transmissão online pelos sites e aplicativo dos canais. O Estado fará tempo real do jogo.

O jogo de volta está marcado para o dia 17 de julho, quarta-feira que vem, no Maracanã. O vencedor deste confronto enfrenta na semifinal o ganhar de Grêmio x Bahia.

A principal atração da partida está para a estreia em jogos oficiais do técnico Jorge Jesus no comando do Flamengo. O treinador português chegou ao clube, substituindo Abel Braga, durante a Copa América, e sua principal missão é fazer com que a equipe rubro-negra consiga apresentar um bom futebol e ter resultados, em um elenco recheado de bons jogadores.

No Brasileirão, o Fla ocupa a terceira coloção, com 17 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras e na Copa do Brasil, eliminou o Corinthians nas oitavas de final. Após o duelo com o Furacão, o Flamengo enfrenta o Goiás, domingo, no Rio.

Já o Athletico não apresenta grandes mudanças em relação ao time de antes da parada das competições. A equipe comandada por Thiago Nunes aparece na 12ª colocação do Brasileirão, com 10 pontos e na fase anterior da Copa do Brasil, eliminou o Fortaleza, de Rogério Ceni. Após o duelo com o Fla, o Athletico vai encarar o Internacional, no domingo, pelo Brasileiro.