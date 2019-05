Athletico x Fluminense: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão

Athletico Paranaense e Fluminense se enfrentam, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Transmissão de Athletico x Fluminense

O jogo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre e Amapá) e também é possível assistir online pelo site e aplicativo dos canais. Além disso, o Estado fará minuto a minuto da partida.

Athletico x Fluminense: escalação

Athletico: Santos; Jonathan, Paulo André, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Lucho González, Bruno Guimarães, Nikão e Roni; Marco Ruben

Fluminense: Agenor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz e Caio Henrique; Allan, Daniel, Ganso, González e Luciano; João Pedro

Em 12º lugar na competição nacional, o time paranaense vem de derrota na final da Recopa para o River Plate, em Buenos Aires. O time soma duas vitórias, um empate e três derrotas.

O Fluminense ocupa a 15ª colocação, com duas vitórias e quatro derrotas. A equipe do técnico Fernando Diniz está embalada após a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, após eliminar o Atlético Nacional, em Medellín.

Desde 1968, o duelo soma 41 jogos, com 18 vitórias do Athletico, 14 do Fluminense e oito empates. Cada equipe marcou 55 gols.