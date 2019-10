Athletico-PR x Fortaleza: transmissão, escalações e horário

Na briga para subir na tabela, Athletico-PR e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Athletico x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela TNT e o Estado vai fazer tempo real da partida que encerra a rodada.

ESCALAÇÕES DE ATHLETICO-PR X FORTALEZA

Athletico-PR: Santos; Khellven (Madson), Lucas Halter, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini (Lucho González); Nikão, Rony e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes.

Fortaleza: Boeck; Tinga, Quintero, Jackson e Carlinhos; Gabriel Dias e Juninho; Romarinho, Felipe Pires, Osvaldo e Wellington Paulista. Técnico: Zé Ricardo.

O Furacão inicia a rodada na nona colocação, com 27 pontos. Campeão da Copa do Brasil, o time paranaense já tem assegurada a vaga para a Copa Libertadores do ano que vem, mas comissão técnica e jogadores garantem que o time vai manter a seriedade e brigará pela parte de cima da tabela. Na última rodada, o time de Tiago Nunes empatou em 1 a 1 com o Vasco, no Rio de Janeiro. O confronto ficou marcado pelas trocas de farpas entre Vanderlei Luxemburgo e Tiago Nunes.

Já o Fortaleza aparece na 15ª colocação, com 22 pontos, e não tem chance de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada. Entretanto, um tropeço o mantém muito próximo dos últimos colocados. A equipe cearense vem de três rodadas sem vencer e no último domingo foi derrotado em 1 a 0 pelo Palmeiras.