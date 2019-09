Athletico x Inter: Onde assistir e horário da final da Copa do Brasil 

Athletico-PR e Inter se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. O segundo jogo será no Beira-Rio, no dia 18 de setembro.

Athletico x Inter terá transmissão pela TV Globo, SporTV e o canal Premiere. O Estado também faz o tempo real da partida.

A equipe paranaense disputa o título da Copa do Brasil pela segunda vez na história. Em 2013, o Athletico foi superado pelo Flamengo na decisão. Já o Inter pode levantar o troféu da competição pela segunda vez em sua terceira final. O time gaúcho foi campeão em 1992 ao derrotar o Fluminense e perdeu para o Corinthians em 2009.

O técnico Tiago Nunes ainda tem duas dúvidas no Athletico, ambas na defesa. Madson e Khellven disputam vaga na lateral e Léo Pereira e Lucas Halter, no miolo da zaga. A equipe paranaense deve entrar em campo assim: Santos; Khellven (Madson), Bambu, Léo Pereira (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Nikão, Rony e Marco Ruben.

Do outro lado, o técnico Odair Hellmann fez mistério antes da decisão, mas, com força máxima, não há dúvidas. A equipe gaúcha vai jogar com: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick e Edenílson; D'Alessandro, Nico López e Paolo Guerrero.