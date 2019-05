Athletico x River Plate: onde assistir e horário do jogo pela Recopa

Athletico-PR e River Plate se enfrentarão nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, torneio disputado entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana do ano anterior.

ONDE ASSISTIR AO VIVO ATHLETICO X RIVER PLATE?

O jogo terá transmissão ao vivo pela internet através do serviço de streaming DAZN.

O Athletico entrou com o time reserva em sua última partida, contra o Corinthians, visando preservar os titulares para este jogo. Neste jogo, foi derrotado por 2 a 0; nas partidas anteriores, teve um empate fora de casa com o Fortaleza em 0 a 0 e uma vitória contra o Bahia em casa por 1 a 0.

Já o River não joga desde o último dia 14, quando foi eliminado da Copa da Superliga Argentina pelo Atlético Tucumán, mesmo com a vitória por 4 a 1 - havia perdido por 3 a 0 na ida e sofreu gol em casa. Antes disso, sua última partida foi o empate em 2 a 2 com o Internacional pela Libertadores no Monumental de Núñez.