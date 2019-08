Entenda por que Athletico x São Paulo, pelo Brasileirão, foi adiado

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana terá apenas nove jogos. O confronto entre Athletico-PR e São Paulo foi adiado em razão do clube paranaense viajar para o Japão para a disputa da Copa J.League YBC Levain Cup/Conmebol Sudamericana, a antiga Copa Suruga.

O Athletico vai enfrentar o Shonan Bellmare, do Japão, no dia 7 de agosto, quarta-feira que vem. O jogo com o São Paulo seria dia 4 e em razão da proximidade das datas e da longa viagem até o Japão, a CBF aceitou o pedido do clube paranaense e adiou o confronto com o São Paulo. Ainda não foi definida a data do novo confronto.

Por que não chama mais Copa Suruga?

A Copa J.League YBC Levain Cup/Conmebol Sudamericana é disputada entre o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão japonês. Até o ano passado, o torneio chamava Copa Suruga, em referência ao banco que dava o naming Rights ao torneio, mas o contrato se encerrou em 2018. Neste ano, não houve acerto com nenhuma empresa para dar o nome ao torneio que é disputado em jogo único.

Press conference today. Shonan #bellmare manager Cho Kwi-Jea and Japanese International Daiki Sugioka spoke ahead of J-league cup/Copa Sudamericana championship, formerly known as Copa Suruga, against Brazilian club Athletico Paranaense @AthleticoPR. #acceleration2019 pic.twitter.com/EnB8QKxoYv — Shonan Bellmare EN (@bellmare_en) July 24, 2019

O São Paulo jogou pela última vez no dia 27 de julho, quando derrotou o Fluminense por 2 a 1, no Rio. Com a partida adiada, a equipe de Cuca só volta a campo no dia 10 de agosto, contra o Santos, no Morumbi.

Já o Furacão enfrentou o Boca Juniors na quarta-feira - foi eliminado da Libertadores, após perder por 2 a 0 na Argentina - e já viaja para o Japão. No Brasileiro, o time de Tiago Nunes joga dia 11 contra o Botafogo.