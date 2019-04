Athletico-PR x Tolima: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

O Athletico-PR tem uma missão importante nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília), contra o Tolima: devolver a derrota sofrida na estreia da edição 2019 da Libertadores, fora de casa. O time brasileiro perdeu de 1 a 0. Agora, jogando na Arena da Baixada, o Athletico é favorito.

Athletico x Tolina terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports

O Athletico lidera o Grupo G, com seis pontos - duas vitórias e uma derrota, aquela para o Tolima. O rival está na terceira posição da chave, com quatro pontos, mesma pontuação do Boca Juniors. Uma derrota da equipe da casa leva o Tolima para sete pontos.

Dessa forma, a segunda vaga do grupo seria disputada entre Athletico e Boca Juniors, atual vice-campeão. Depois deste confronto, faltarão dois para o fim da fase classificatória.

O time de Tiago Nunes tem sido um dos mais regulares na Libertadores, com sete gols nas três primeiras partidas, e com posse de bola na casa dos 60%. Uma vitória diante do Tolima encaminha sua classificação. O juiz será Jesús Valenzuela. Esta etapa da Libertadores não tem o uso do VAR.