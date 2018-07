Atitude de Suárez gera insatisfação no Liverpool

"Estamos muito desapontados com o incidente de sábado e já discutimos nossa preocupação com o clube", afirmou a empresa em comunicado. A Standard Chartered, que tem contrato com o Liverpool até 2013, apontou sua preocupação com a própria imagem, que poderia estar ligada ao caso de racismo.

A atitude de Suárez também teria gerado grande insatisfação entre os dirigentes do clube. De acordo com informações apuradas pela BBC, o atacante teria recebido uma forte repreensão da diretoria e por isso mudado seu discurso. Após a partida, o jogador chegou a justificar sua ação, dizendo que só ele sabia pelo que havia passado, mas, no último domingo, pediu desculpas.

Suárez cumpriu suspensão de oito partidas, após ter proferido ofensas racistas a Evra no clássico entre Liverpool e Manchester United em outubro do ano passado. Por isso, o confronto do último sábado era esperado com grande expectativa e havia a dúvida se o lateral francês cumprimentaria o uruguaio.

No entanto, justamente o oposto aconteceu. Suárez recusou-se a estender a mão para Evra, o que colocaria um ponto final na polêmica. Assim, o jogador, que foi chamado de "vergonha" pelo técnico Alex Ferguson, do Manchester United, só piorou sua imagem e deu a entender que não estava arrependido.

Apesar do ocorrido, o Manchester United parece disposto a terminar com a polêmica e divulgou um comunicado no qual afirmava ter aceitado as desculpas de Suárez. Na nota, o clube declara que "todos em Old Trafford querem terminar essa questão".