Ativistas ambientais dizem que foram detidos antes de evento da Fifa

Ativistas ambientais afirmaram nesta quarta-feira que foram detidos pela polícia russa porque pretendiam fazer protesto antes do sorteio da Copa das Confederações, no sábado, em Kazan. Eles queriam se manifestar contra a expansão do estacionamento do estádio da cidade que receberá jogos da Copa das Confederações, que será disputada em 2017, e da Copa do Mundo, no ano seguinte.

Um dos manifestantes, Iskander Yaseveyev disse à agência Associated Press que ele e mais seis foram detidos pela polícia horas antes do sorteio. Só foram liberados pelas autoridades locais após a finalização do evento, cerca de três horas depois.

Segundo Yaseveyev, ele foi preso ao ser abordado por um policial da unidade de contraterrorismo. O membro da unidade teria pedido ao ativista para acompanhá-lo e, quando ele se recusou, outros policiais se aproximaram para fazer a detenção, sob o argumento de que Yaseveyev planejava a manifestação antes do sorteio. Ele e outros manifestantes foram detidos em locais diferentes.

"Eu fui detido a poucos metros da minha casa, o que mostra como estava sendo vigiado pela unidade de contraterrorismo", disse o ativista russo, que não apontou violência policial. Yaseveyev iria protestar contra a ampliação do estacionamento porque iria destruir uma área verde que é o habitat de espécies raras de animais da região.

Questionada pela AP, a Fifa disse "respeitar e apoiar totalmente o direito de liberdade e expressão", segundo porta-voz da entidade mundial.